La Banque mondiale relève ses prévisions annuelles de PIB pour l'Asie de l'Est mais voit un ralentissement en 2026

La Banque mondiale a relevé mardi ses prévisions de croissance économique pour la Chine et une grande partie des pays d'Asie de l'Est pour cette année mais a mis en garde contre un ralentissement en 2026, citant la faible confiance des consommateurs et des entreprises ainsi que la faiblesse des nouvelles commandes à l'exportation.

La Banque mondiale estime que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine va atteindre cette année 4,8% et ralentir à 4,2% l'année prochaine. L'institution financière internationale anticipait en avril une croissance de 4,0% à la fois pour 2025 et 2026.

"La croissance de la Chine, la plus grande économie de la région, devrait ralentir (...) en raison d'un affaiblissement attendu de la croissance des exportations et d'une réduction probable des mesures de relance budgétaire à la lumière de l'augmentation de la dette publique, ainsi que d'une décélération structurelle continue", écrivent les auteurs du rapport de la Banque mondiale.

L'institution dit s'attendre à ce que le reste de la région Asie de l'Est et Pacifique enregistre une croissance économique de 4,4% cette année, soit 0,2 point de pourcentage de plus par rapport à la précédente prévision. La prévision pour 2026 reste inchangée à 4,5%.

Le Banque mondiale a attribué ce ralentissement aux nouvelles barrières commerciales, à l'incertitude politique et économique, en particulier en Indonésie et en Thaïlande.

"Les entreprises adoptent une approche attentiste, retardant ou réduisant leurs dépenses d'investissement", peut-on lire dans le rapport.

La croissance mondiale a été mise sous pression cette année en raison d'un bouleversement majeur dans la politique économique conduite par l'administration de Donald Trump alors que l'économie de nombreux pays d'Asie est tournée vers les exportations.

Les données de septembre ont montré que la production industrielle et les ventes au détail de la Chine avaient enregistré leur plus faible croissance depuis près d'un an, ce qui s'ajoute à d'autres indicateurs suggérant que l'économie est encore loin d'une reprise vigoureuse.

Les analystes s'attendent à ce que Pékin multiplie les mesures de relance pour éviter un ralentissement brutal de la deuxième économie mondiale et soutenir l'objectif de croissance annuelle du gouvernement, qui est d'"environ 5%".

La Banque mondiale a également exhorté les pays à rester concentrés sur les perspectives à long terme, estimant que des réformes intérieures profondes sont plus efficaces que des mesures de soutien budgétaire dont l'impact est moins durable.

(Rédigé par Karin Strohecker; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)