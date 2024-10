La Banque mondiale lance sa stratégie en faveur de l'égalité hommes-femmes

( AFP / ERIC BARADAT )

La Banque mondiale (BM) a annoncé jeudi la lancement de sa stratégie visant à améliorer l'égalité hommes-femmes dans le monde, en particulier pour les créations d'entreprises, avec pour objectif d'intégrer plus de femmes à l'économie mondiale d'ici à 2030.

Avant la fin de la décennie, l'institution basée à Washington souhaite augmenter de 300 millions le nombre de femmes ayant accès à la téléphonie mobile et internet, de 250 millions celles ayant accès à un système de protection sociale et de 80 millions le nombre d'entreprises créées par des femmes dans le monde.

L'annonce a été faite au quatrième jour des réunions annuelles de la BM et du Fonds monétaire internationale (FMI), qui se déroulent jusque samedi à Washington, avec au centre des discussions la lutte contre la pauvreté, l'endettement des pays émergents et en développement et le réchauffement climatique.

Les femmes "réalisent une part importante du travail informel" dans le monde, à souligné le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, lors d'un échange consacré au sujet, "si nous réussissons à convertir ce travail informel en travail de direction et +vrai+ travail, de manière constructive, nous pourrons libérer de très importantes opportunités et un potentiel gigantesque pour l'avenir".

Mais "ce n'est pas facile a réaliser", a reconnu M. Banga, notamment du fait "des biais culturels et historiques en la matière". Mais "l'effet multiplicateur est réel car une femme qui travaille ne transforme pas seulement sa vie mais également celle de ceux autour d'elle", en particulier sa famille en apportant plus de ressources, a-t-il remarqué.

Afin d'atteindre ses objectifs, la Banque compte donner la priorité aux investissements prenant en compte l'égalité des genres dans l'inclusion numérique mais également réduisant les barrières administratives à l'inscription des femmes dans les registres de sécurité sociale ou permettre les transferts financiers numériques à destination des femmes.

Afin, l'institution souhaite développer ses coopérations avec les régulateurs, les institutions financières, les incubateurs ou les fonds d'investissements privés afin de donner un meilleur accès aux financements aux femmes souhaitant créer des entreprises.

La BM devrait enfin émettre des "obligations de genre" et d'autres instruments de financement afin de soutenir les créations d'entreprises par des femmes.