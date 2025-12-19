La Banque du Japon relève ses taux à un pic de 30 ans

La Banque du Japon (BoJ) a décidé vendredi de relever ses taux d'intérêt, pour les porter à un plus haut en trois décennies, et a dit être prête à resserrer davantage sa politique monétaire, signalant sa conviction que la hausse prolongée des salaires va permettre de maintenir l'inflation autour de son objectif de 2%.

Comme attendu, la BoJ a relevé l'objectif des taux à court terme à 0,75%, contre 0,5%, opérant ainsi sa première hausse depuis janvier dernier.

La décision, prise à l'unanimité, illustre les efforts du gouverneur de la banque centrale, Kazuo Ueda, pour normaliser la politique monétaire du Japon, traditionnellement habitué à un assouplissement atypique et à des taux proches de zéro.

Si les taux restent bien inférieurs aux normes mondiales, il s'agit d'un niveau inédit au Japon depuis 1995, quand le pays se relevait du krach de la bulle spéculative qui a plongé la BoJ dans une longue lutte avec la déflation.

(Leika Kihara; version française Jean Terzian)