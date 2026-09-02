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La Banque du Japon débattra ce mois-ci des risques liés à l'économie et aux prix, a déclaré Kazuo Ueda
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 02:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi qu'il espérait discuter avec son Conseil des gouverneurs, lors de la réunion de ce mois-ci, de la question de savoir si l'économie évolue conformément à ses prévisions et si les risques d'inflation s'intensifient.

« Nous avons relevé notre taux directeur à cinq reprises jusqu'à présent, nous devons donc examiner attentivement comment l'impact cumulé de ces mesures pourrait affecter l'économie », a déclaré Ueda lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres des Finances du G20.

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