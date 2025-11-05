La Banque du Japon a débattu d'arguments de plus en plus convaincants en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, selon les minutes de septembre

Un membre a estimé qu'il était nécessaire de maintenir les taux pour ne pas surprendre les marchés

Un autre membre a estimé que le moment était propice à une hausse dans la perspective de l'économie japonaise

Deux membres ont proposé sans succès une hausse à 0,75 % en septembre

Certains ont mis en garde contre le coût de l'attente, favorisant des hausses à intervalles réguliers

La BOJ a maintenu ses taux en septembre et en octobre; l'accent est mis sur la réunion de décembre

(Refonte avec détails des minutes, contexte de la politique de la BOJ) par Leika Kihara

Un nombre croissant de décideurs politiques de la Banque du Japon pensaient que les conditions sont réunies pour une augmentation des taux d'intérêt, avec deux membres préconisant une augmentation immédiate, les minutes de la réunion de septembre de la banque centrale ont montré mercredi.

Lors de la réunion de deux jours qui s'est tenue le 19 septembre , les neuf membres du conseil d'administration ont maintenu les taux d'intérêt à 0,5 %, rejetant les propositions faites par deux membres faucons d'augmenter les coûts d'emprunt à 0,75 %.

Signe que le débat s'oriente vers le calendrier exact de la prochaine hausse des taux, plusieurs membres ont déclaré qu'il ne serait pas trop tard pour attendre "un peu plus de données concrètes", comme le montrent les minutes.

"Bien que les conditions nécessaires à une hausse des taux soient progressivement réunies, une hausse des taux à ce stade serait une surprise pour le marché et devrait être évitée", a déclaré un autre membre.

Un troisième membre a cité l'incertitude concernant le ralentissement de l'économie américaine comme une raison de ne pas augmenter les taux, mais a ajouté qu'il serait peut-être temps d'envisager une nouvelle augmentation des taux "en se basant uniquement sur les conditions économiques du Japon", selon les minutes.

Les minutes soulignent un élan croissant au sein du conseil d'administration en faveur d'une reprise des hausses de taux, alors que les craintes que l'augmentation des droits de douane américains ne fasse dérailler l'économie fragile du Japon s'estompent.

Bien que la BOJ ait de nouveau maintenu ses taux lors d'une réunion ultérieure en octobre , le gouverneur Kazuo Ueda a envoyé le signal le plus fort à ce jour qu'une hausse était possible dès le mois de décembre.

Les minutes révèlent que les membres du conseil ont débattu des avantages et des inconvénients de l'attente, en pesant les risques de baisse de la croissance et les pressions inflationnistes dues à la persistance des prix élevés des denrées alimentaires.

L'un des membres a préconisé de relever les taux à "intervalles assez réguliers", déclarant qu'un large éventail d'informations serait disponible, telles que les bénéfices des entreprises au premier semestre, les perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année et l'enquête de conjoncture "tankan" de la BOJ.

Un autre membre a déclaré que si le fait d'attendre plus longtemps avant de relever les taux permettait à la BOJ de mieux comprendre les perspectives économiques des États-Unis, le coût d'une telle démarche "augmenterait progressivement", selon les minutes.

Les colombes, cependant, ont mis en garde contre la longue expérience du Japon en matière de déflation comme raison d'aller lentement, l'une d'entre elles soulignant le fait que les attentes en matière d'inflation n'ont pas encore été ancrées à l'objectif de 2 % de la banque centrale, selon les minutes.

"Tant que les anticipations d'inflation ne sont pas considérées comme bien ancrées, il est approprié pour la BOJ de maintenir des conditions financières accommodantes autant que possible", a déclaré le membre, selon les minutes.

L'année dernière, la BOJ a mis fin à un programme de relance massif qui durait depuis dix ans. Elle a relevé ses taux à 0,5 % en janvier, estimant que le Japon était sur le point d'atteindre durablement son objectif d'inflation de 2 %. Elle a maintenu les taux d'intérêt stables depuis lors.

L'inflation de base des prix à la consommation dépasse l'objectif de la Banque du Japon depuis plus de trois ans, mais Kazuo Ueda a souligné la nécessité de rester prudent jusqu'à ce que l'inflation sous-jacente - ou l'évolution des prix hors facteurs exceptionnels - se stabilise autour de 2 %, grâce à des hausses de salaires soutenues.