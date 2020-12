Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque du Canada confirme ne prévoir aucune hausse de taux avant 2023 Reuters • 09/12/2020 à 16:23









LA BANQUE DU CANADA CONFIRME NE PRÉVOIR AUCUNE HAUSSE DE TAUX AVANT 2023 OTTAWA (Reuters) - La Banque du Canada a annoncé mercredi, comme attendu, le maintien de son taux directeur et celui de sa politique d'assouplissement quantitatif, en redisant ne pas s'attendre à devoir relever ses taux avant 2023. Tous les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la banque centrale canadienne ne touche pas à son taux directeur, fixé à 0,25%, son plus bas niveau historique. Les achats d'obligations dans le cadre du programme d'assouplissement quantitatif restent fixés à au moins quatre milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) par semaine. La Banque du Canada précise dans un communiqué prévoir que les conditions ouvrant la voie à une hausse du taux directeur ne soient réunies "qu'au cours de 2023". Concernant les perspectives à court terme, elle explique que "l'économie semble avoir été plus vigoureuse au début du quatrième trimestre qu'on ne s'y attendait en octobre" avant que le nombre record de cas de COVID-19 dans plusieurs régions du pays conduise à de nouvelles restrictions. "Cela devrait peser sur la croissance au premier trimestre de 2021 et contribuer à une trajectoire en dents de scie jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible à grande échelle", ajoute-t-elle. (Julie Gordon et David Ljunggren, version française Marc Angrand)

