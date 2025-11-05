La banque de Suède laisse son taux directeur inchangé

( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )

La Banque de Suède a, comme attendu, opté pour le statu quo mercredi, laissant son taux directeur inchangé à 1,75% sur fond de ralentissement de l'inflation et de reprise économique.

Le taux devrait rester à ce niveau "pendant un certain temps", a indiqué dans un communiqué la Riksbank, répétant ainsi ce qu'elle avait dit lorsqu'elle avait abaissé son taux de 0,25 point en septembre.

Dans son rapport, la banque centrale note que de nouveaux éléments, notamment les indicateurs de consommation ainsi que la confiance des ménages et des entreprises, laissent entrevoir "une croissance un peu plus forte qu'attendu".

Parallèlement, l'inflation, bien que toujours supérieure au niveau visé de 2%, a commencé à refluer.

L'inflation corrigée de l'évolution des taux de crédit immobilier (CPIF), indicateur de référence de la Riksbank, est ressortie conforme aux attentes en septembre, à 3,1%.

"Le taux directeur devrait rester à ce niveau pendant un certain temps, conformément aux prévisions de septembre, afin de soutenir l'activité et d'ancrer l'inflation près de la cible à terme", a avancé la banque centrale.

Les perspectives restent incertaines du fait de risques en Suède (effets incertains d'une réduction temporaire de la TVA sur l'alimentation) et à l'international (guerre en Ukraine, tensions au Proche-Orient, droits de douane américains, possibilité d'une correction des valeurs technologiques...), a-t-elle noté.

La Banque de Suède avait ouvert son cycle de baisse des taux en mai 2024, quand son taux directeur était au plus haut à 4%.

Selon certains économistes, le prochain changement des taux pourraient être à la hausse.

"Les données économiques se sont nettement améliorées au cours des derniers mois, ce qui nous donne une plus grande confiance dans l'idée que la prochaine décision sera une hausse", a commenté Adrian Prettejohn, économiste de Capital Economics.

"Cependant, cela ne devrait pas intervenir avant un certain temps: nous anticipons une augmentation de 25 points de base vers la fin de 2026", a-t-il dit.