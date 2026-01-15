La Banque de France propose d'abaisser à 1,5% le taux du Livret A

Bâtiment de la banque centrale française à Paris
La Banque de France (BdF) propose d'abaisser le taux du Livret A de 1,7% à 1,5% tandis que celui du Livret d'épargne populaire (LEP) destiné aux ménages les plus modestes baisserait de 2,7% à 2,5%, selon un communiqué publié jeudi.
Ces recommandations doivent encore être approuvées par le gouvernement.
(Rédigé par Blandine Hénault)
