information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 09:26

La Banque de France propose d'abaisser à 1,5% le taux du Livret A

Bâtiment de la banque centrale française à Paris

‍La Banque de France (BdF) propose ‌d'abaisser le taux ​du Livret A ⁠de 1,7% à 1,5% ⁠tandis ‍que ⁠celui du Livret d'épargne ​populaire (LEP) destiné aux ménages les ⁠plus ​modestes baisserait de ​2,7% ​à 2,5%, ​selon ⁠un communiqué publié jeudi.

Ces recommandations ‌doivent encore être approuvées par le gouvernement.

(Rédigé par Blandine ‌Hénault)