La Banque de France abaissera ses prévisions de croissance 2026, confirme le nouveau gouverneur

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Les prévisions de croissance de la Banque de France pour 2026, qui seront actualisées mi-juin, "seront en-dessous de 0,9%", soit inférieures à ce que l'institution prévoyait en mars, a indiqué mardi le nouveau gouverneur de la Banque de France Emmanuel Moulin.

Nos prévisions montreront "moins de croissance et plus d'inflation", a-t-il ajouté lors d'une allocution au Paris Finance Forum, sa première prise de parole publique en tant que gouverneur de la Banque de France, confirmant des déclarations de son prédécesseur François Villeroy de Galhau la semaine dernière.

"Dans un contexte de fortes incertitudes, nous aurons plusieurs scénarios" dans les prévisions, a souligné Emmanuel Moulin, affirmant que "c'est très difficile de faire des prévisions en ce moment".

"Evidemment, nous avons eu une mauvaise surprise au premier trimestre", pour lequel l'Insee a annoncé un recul du PIB de 0,1%.

Mais "je ne tirerai pas trop de conclusions de ce chiffre, car il y a des problématiques spécifiques qui étaient en jeu au premier trimestre", dont une forte baisse des exportations.

"Nous avons également, ce qui est aussi préoccupant, le fait que la consommation est toujours assez faible", a-t-il dit, soulignant que cela "pèserait sur le reste de l'année".

"Notre prévision sera en-dessous de 0,9%" et elle "montrera moins de croissance et plus d'inflation, à un degré qui sera différent en fonction du scénario".

François Villeroy de Galhau avait déjà indiqué le 1er juin que les prévisions de la Banque de France seraient "révisées en baisse".

En mai, le Fonds monétaire international (FMI) avait, lui, baissé sa prévision de croissance de la France en 2026, de 0,9% à 0,7%. Le gouvernement français avait abaissé légèrement mi-avril la sienne à 0,9% en 2026, contre 1% auparavant.

M. Moulin, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, n'a par ailleurs donné aucune indication sur la décision que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait prendre sur ses taux d'intérêt lors de sa réunion jeudi, alors que les analystes s'attendent à ce qu'elle les relève.

"Je suis en période de réserve, donc je ne parlerai pas de politique monétaire", a indiqué M. Moulin au début de son allocution.

Il a par ailleurs rappelé ses priorités en tant que nouveau gouverneur: "stratégie monétaire", "souveraineté monétaire", et "stabilité financière".