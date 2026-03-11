 Aller au contenu principal
La Banque d'Israël déclare que la guerre en Iran nécessite une "gestion fiscale prudente"
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque d'Israël a exhorté mercredi le gouvernement à s'en tenir à une "gestion fiscale prudente" dans le financement de la guerre aérienne contre l'Iran et à éviter d'allouer des fonds à de nouveaux programmes qui ne sont pas nécessaires à l'effort de guerre.

Le cabinet israélien a approuvé mardi l'augmentation des dépenses de défense en 2026 de dizaines de milliards de shekels, tout en augmentant l'objectif de déficit budgétaire de 3,9 % à 5,1 % du produit intérieur brut.

La banque centrale a réagi en déclarant que le budget de guerre ne devrait pas inclure d'éléments qui ne contribuent pas à la croissance à long terme ou à des réductions d'impôts. Elle a ajouté que l'environnement géopolitique créé par le conflit "fait pencher les risques pour l'activité économique à la baisse, au moins à court terme".

Proche orient
Guerre en Iran
