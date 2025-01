La banque d'affaires Lazard a relevé la tête en 2024

( AFP / MATTHIEU ALEXANDRE )

La banque d'affaires franco-américaine Lazard a publié jeudi un bénéfice net de 280 millions de dollars pour 2024, après une perte nette l'année précédente, porté par le conseil financier, son activité phare.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 21% sur un an en 2024, à 3,05 milliards de dollars.

"La stratégie de croissance pour 2030 produit des résultats plus tôt que prévu", a salué lors d'une conférence de presse téléphonique le patron de Lazard, Peter Orszag.

Il avait annoncé en septembre 2023, peu avant sa prise de fonction, l'objectif de doubler le chiffre d'affaires de la banque d'ici à 2030.

En 2023, Lazard avait perdu 75 millions de dollars, sa première perte sur une année civile depuis 2009, pour un chiffre d'affaires de 2,52 milliards de dollars.

Le conseil financier est redevenu l'an dernier le moteur du groupe, avec 1,73 milliard de dollars de chiffre d'affaires, soit une croissance de 28% par rapport à l'exercice précédent.

Lazard est notamment intervenu dernièrement dans la scission de Vivendi en plusieurs entités, l'acquisition par TotalEnergies de l'allemand VSB et l'entrée en Bourse du spécialiste français du crédit à la consommation Younited.

L'activité de conseil est par essence volatile, avec des périodes plus ou moins porteuses pour les fusions-acquisitions.

La gestion d'actifs, l'autre métier principal de Lazard, a bien résisté en 2024, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3% sur un an, à 1,1 milliard de dollars.

La banque d'affaires a cependant ralenti au quatrième trimestre par rapport au précédent: son résultat net s'élève à 86 millions de dollars d'octobre à décembre, contre 108 millions de juillet à septembre.

Interrogé sur le retour à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump, M. Orszag, ex-directeur du budget du président démocrate Barack Obama, a jugé "encourageant" les signaux pro-business du nouveau gouvernement et l'ambition affichée de générer de la croissance aux Etats-Unis.

Cotée à New York et dirigée par un américain, Lazard a affiché l'an dernier ses ambitions dans le capital-risque via un accord avec la société de gestion Elaia Partners et essuyé plusieurs départs de son bureau parisien.