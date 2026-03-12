La 98e cérémonie des Oscars, entre records et alertes sécuritaires

La 98e cérémonie des Oscars se déroule dimanche soir à Hollywood où le glamour et la compétition attendue entre "Sinners" et "Une bataille après l'autre" cohabiteront avec les craintes pour la sécurité des stars en raison de la guerre en Iran.

Les producteurs de la soirée ont en effet décidé d'un renforcement de la vigilance en accord avec le FBI et la police de Los Angeles pour un scénario redouté, celui d'une attaque de drones iraniens sur la Californie, une hypothèse prise très au sérieux par les enquêteurs fédéraux.

Selon une note du Bureau fédéral d'enquête, dévoilée mercredi par ABC News, l'Iran, visé depuis le 28 février par des bombardements israéliens et américains sans précédent, aurait envisagé de mener une attaque surprise sur des cibles non spécifiées en Californie, depuis un navire au large des côtes américaines, dans l'éventualité de frappes des Etats-Unis contre le régime de Téhéran.

Ce scénario est désormais réalité, et même si le président américain Donald Trump balaye une telle occurrence, les autorités de l'Etat de Californie se disent préparées "à toute éventualité".

Cette année, le cinéaste iranien Jafar Panahi, opposant de la République islamique, concourt dans deux catégories : Meilleur film étranger (France) pour "Un simple accident", Palme d'or de l'édition 2025 du Festival de Cannes, tourné sans autorisation en Iran et produit en France, et Meilleur scénario original.

Au-delà des bouleversements géopolitiques, qui pourraient s'inviter sur la scène du Théâtre Dolby où l'animateur Conan O'Brien s'efforcera d'alléger l'atmosphère pour la deuxième année consécutive, les observateurs seront en quête de compétition et de records.

Vingt-quatre statuettes, premier record, sont désormais sur la liste, avec l'ajout d'une nouveauté, Meilleure distribution.

Autre record, celui du nombre de nominations.

"Sinners", film de vampires dans l'Amérique des années 30, compte pas moins de 16 citations, dépassant les 14 nominations passées d'"Eve", "Titanic" et "La la Land".

Ce succès commercial de 2025 réalisé par Ryan Coogler met en scène Michael B. Jordan dans le rôle de jumeaux confrontés à des événements surnaturels dans leur Mississipi natal dans l'Amérique ségrégationniste des années 30.

JESSIE BUCKLEY MEILLEURE ACTRICE?

Un duel s'annonce entre "Sinners" et "Une bataille après l'autre" de Paul Thomas Anderson (13 nominations), une adaptation libre du roman de Thomas Pynchon "Vineland" qui met en scène Leonardo DiCaprio dans le rôle d'un ancien révolutionnaire de l'extrême gauche américaine désabusé et paranoïaque.

Le record absolu de statuettes pour un seul film est actuellement de 11 : "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997) et "Le Seigneur des Agneaux-Le Retour du roi" (2003).

Autres singularités de la soirée : Timothée Chalamet, 30 ans, sera le plus jeune acteur et producteur nommé pour "Marty Supreme" de Josh Safdie. Emma Stone est la première femme nommée pour les catégories de la Meilleure actrice et de la Meilleure production pour "Bugonia" (Yorgos Lanthimos). Enfin, Wagner Moura est le premier acteur brésilien à briguer l'Oscar du Meilleur acteur pour "L'Agent secret".

Dans la catégorie Meilleur film sont nommés : "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Suprême", "Une bataille après l'autre", "L'Agent secret", "Valeur sentimentale" et "Train Dreams".

Michael B. Jordan est nommé dans la catégorie Meilleur acteur aux côtés donc de Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Une bataille après l'autre"), Ethan Hawke ("Blue Moon") et Wagner Moura ("L'Agent secret").

Les élues distinguées cette année dans la catégorie "Meilleure actrice" sont Jessie Buckley ("Hamnet"), considérée comme favorite dans le rôle de l'épouse de William Shakespeare, Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Kate Hudson ("Sur un air de blues"), Renate Reinsve ("Valeur sentimentale") et Emma Stone ("Bugonia").

La France figure en majesté dans la catégorie du Meilleur film d'animation avec notamment "Arco" d'Ugo Bienvenu et Félix de Givry, et "La Petite Amélie ou le personnage de la pluie", premier long métrage de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, adapté du roman autobiographique d'Amélie Nothomb.

Les lauréats sont désignés par les quelque 10.000 votants de l'Académie des Oscars.

(Rédigé Sophie Louet, avec Lisa Richwine et Hanna Rantala à Los Angeles, édité par Blandine Hénault)