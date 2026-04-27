La 122e Foire de Paris débute jeudi, 400.000 visiteurs attendus

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Tester une voiture et repartir avec, rencontrer un architecte d'intérieur, goûter des spécialités culinaires, assister à un concert: la 122e édition de la Foire de Paris ouvre ses portes jeudi, pour douze jours.

Plus de 400.000 visiteurs et 1.200 exposants sont attendus du 30 avril au 11 mai sur le site Paris Expo Porte de Versailles, pour arpenter les allées de la "première foire de France".

Nouveauté pour cette édition 2026, un espace de 15.000 m2 dédié au "made in France", afin de "valoriser la création et l'innovation françaises", a indiqué à l'AFP le directeur de la Foire de Paris, Steven Abajoli.

Il souhaite faire retrouver aux visiteurs "l'ambiance des foires estivales, où on va en famille", ajoute-t-il: halles gourmandes, marché des démonstrateurs d'objets en tous genres, championnat de barbecue sur la terrasse...

L'automobile est l'une des stars de cette foire, qu'elle soit neuve, d'occasion, thermique, hybride ou électrique. En pleine flambée des prix du carburant, 5.000 m² lui seront dédiés (+65% par rapport à 2025).

"On peut repartir avec sa voiture le soir-même", après l'avoir essayée dans les rues de Paris, souligne Steven Abajoli.

Et le directeur de la foire insiste: la Foire de Paris est également un "lieu dans lequel on va rencontrer des experts", qui pourront par exemple fournir des conseils sur l'installation d'une borne de recharge électrique.

Pour ceux qui préfèrent deux roues à quatre, il sera possible d'essayer des vélos électriques.

- Dépense moyenne sur le site: 665 euros -

La Foire de Paris est "ce lieu unique où l'on vient autant pour vivre une expérience que pour découvrir, se renseigner, acheter et créer du lien", souligne encore Steven Abajoli.

Neuf visiteurs sur dix font un achat à la Foire de Paris, où ils ont laissé en moyenne 665 euros en 2025, et même 1.117 euros en ce qui concerne les visiteurs venus avec un projet de rénovation ou de réaménagement intérieur ou extérieur.

En effet, quelque 200.000 porteurs de projets de maison viennent à la Foire de Paris, notamment pour acheter, mais aussi profiter d'un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec un architecte, un décorateur, un paysagiste...

Alors que l'ameublement traverse une crise, percuté de plein fouet par les difficultés du secteur immobilier, les quelque 300 marques qui seront présentes dans les trois halls dédiés à la maison "viennent capter des flux de visiteurs qui ne viennent plus en magasin", relève encore le directeur du salon.

En volume de visiteurs, c'est cependant l'espace international qui remporte la palme. Sa surface va grossir de 60% par rapport à 2025 pour atteindre 25.000 m2, et 50 destinations seront présentes.

Tourisme, artisanat, spécialités culinaires, spectacles...: "on veut offrir le monde aux portes de Paris", souligne le directeur de la foire, à plus forte raison dans une "période où voyager c'est compliqué, ça fait peur".

- Concert de rap et concours Lépine -

Point d'orgue du salon, la soirée nocturne du samedi 2 mai, avec un concert du rappeur KeBlack.

C'est également dans le cadre de la Foire de Paris que sont exposées les inventions en lice pour le célèbre concours Lépine, créé en 1901 et qui fête ses 125 ans. Quelque 250 inventions concouraient l'an dernier.

Ce prix prestigieux récompense les meilleures inventions et a, au cours de son histoire, primé ainsi les inventeurs du stylo à bille, de la tondeuse à gazon et des lentilles de contact.

Lors des dernières éditions, le concours Lépine a récompensé un système de freinage de fauteuils roulants, un casque permettant d'assister les personnes mal-entendantes ou encore des lunettes connectées destinées aux personnes déficientes visuelles.