L'utilisation intensive des réseaux sociaux nuit au bien-être des jeunes, dit un rapport

par Anne Kauranen

Une utilisation intensive des réseaux sociaux semble contribuer à une baisse du bien-être chez les jeunes, en particulier chez les filles, dans certains pays anglophones, selon le Rapport mondial sur le bonheur publié jeudi.

Dans la foulée de l'Australie, devenue en décembre le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, une série de pays envisage des mesures similaires, dont la Grande-Bretagne et la France.

Les dernières données, publiées dans le Rapport mondial sur le bonheur, s'appuient sur des données fournies par la société d'études de marché américaine Gallup et d'autres études, analysées par une équipe internationale dirigée par l'université d'Oxford en Angleterre.

LES RELATIONS SOCIALES RÉELLES COMPTENT

Le rapport n'a pas établi de lien direct entre utilisation des réseaux sociaux et degré de bien-être.

Cependant, les chercheurs ayant travaillé sur l'édition de cette année ont combiné les données de Gallup avec celles du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE et d'autres études, ce qui les a amenés à conclure qu'une utilisation intensive des réseaux sociaux semblait réduire le bonheur.

"Le message qui ressort clairement est que nous devrions essayer de remettre le côté social dans les réseaux sociaux", a déclaré à Reuters Jan-Emmanuel de Neve, professeur d'économie à l'université d'Oxford et l'un des rédacteurs du Rapport mondial sur le bonheur.

Il a ajouté que les contenus générés par des algorithmes, consommés passivement et principalement de type "influenceur", avaient un impact plus négatif sur les utilisateurs qu'une plateforme qui relie les gens socialement.

Tout en précisant que l'impact des réseaux sociaux sur le bien-être était complexe, Jan-Emmanuel de Neve a dit que les données combinées montraient que les jeunes filles de 15 ans, utilisant les réseaux sociaux plus de cinq heures par jour, faisaient état d'une satisfaction de vie plus faible que les jeunes filles de leur âge qui les utilisaient moins.

Les données du sondage mondial de Gallup ont montré que les évaluations de la vie, c'est-à-dire la façon dont les gens évaluent leur satisfaction à l'égard de la vie, ont, chez les moins de 25 ans aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, chuté "de manière spectaculaire", de près d'un point sur une échelle de 0 à 10, au cours de la dernière décennie.

En revanche, l'étude a révélé que la satisfaction de vie déclarée par les jeunes dans le reste du monde avait augmenté en moyenne au cours de la même période.

Julie Ray, rédactrice en chef de Gallup, a déclaré que la différence de satisfaction à l'égard de la vie entre les jeunes de certains pays anglophones et ceux du reste du monde était probablement liée à des conditions sociales plus générales.

"Le soutien social est l'un des indicateurs les plus fiables du bien-être, et des recherches antérieures montrent que dans certains pays, les jeunes se sentent moins soutenus, ce qui peut contribuer à expliquer cette tendance", a-t-elle déclaré à Reuters par e-mail.

(Reportage d'Anne Kauranen à Helsinki et d'Ilze Filks à Stockholm, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)