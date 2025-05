L’US Créteil-Lusitanos et Xavier Niel, une connexion inattendue

Futur actionnaire majoritaire de l’US Créteil-Lusitanos, Xavier Niel a encore pris tout le monde de court. Le fondateur de Free tente un énième coup de poker en investissant pour la première fois dans le monde du ballon rond, quelques mois après l’arrivée de la famille Arnault à la tête du Paris FC. Simple caprice ou vrai projet ?

Comme souvent avec Xavier Niel, tout part d’un défi lancé sur X. Le 17 novembre 2024, Théo, un supporter du club du Val-de-Marne, provoque avec humour le milliardaire français : « Xavier Niel, je te déteste, je te propose de racheter l’US Créteil-Lusitanos au 1 Rue Vasco de Gama 94460 Valenton. » Message auquel le fondateur de Free répond rapidement : « Me chauffe pas. » On aurait pu rester sur cette riposte amusante de l’homme d’affaires de 57 ans, mais ce serait mal le connaître. Ce mercredi vers 18h12, la photo de Niel avec un grand sourire et son « d’accord » devant les locaux du club fondé en 1936 ont eu l’effet d’une (petite) déflagration. L’homme qui a fait fortune en partie grâce au Minitel rose va, si l’opération est validée par la DNCG, devenir actionnaire majoritaire de l’actuel 5 e du groupe C de National 2. Mais pourquoi ce club et pour quel projet ?

D’accord https://t.co/3ijyo9nXNh pic.twitter.com/W6G8t5aHIf…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com