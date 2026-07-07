 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukrainienne suspecte dans l'explosion d'un colis piégé à Monaco retrouvée morte près de Kyiv
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:15

(Actualisé avec bureau du procureur général ukrainien)

Le corps de la femme ukrainienne soupçonnée d'avoir déposé un colis piégé à Monaco la semaine dernière a été retrouvé sans vie près de Kyiv, a déclaré mardi le bureau du procureur général ukrainien.

Dans un communiqué, le parquet a indiqué avoir également placé en garde à vue un employé des services de renseignement militaire ukrainiens (HUR), qui a déclaré avoir tué la femme avec un autre suspect.

Anastasia Berezovska, 39 ans, a été désignée comme principale suspecte par Interpol dans l'explosion d'un colis piégé devant un immeuble résidentiel de Monaco, qui a fait trois blessés fin juin.

Elle est recherchée par les autorités monégasques pour tentative de meurtre, dépôt d’un engin explosif dans un lieu public à des fins criminelles et association de malfaiteurs.

Selon le parquet ukrainien, la femme a été abattue par balles près de la capitale ukrainienne.

L'attaque de Monaco, qui n'est pas considérée à ce stade comme un attentat terroriste, semble avoir eu pour cible un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev.

Le procureur adjoint de Monaco a déclaré la semaine dernière que l’agresseuse avait quitté la principauté à pied pour se rendre en France voisine, puis s’était enfuie en voiture vers l’Allemagne en passant par plusieurs pays européens, dont l’Italie.

Le média en ligne Ukrainska Pravda, qui a rapporté précédemment le décès d'Anastasia Berezovska, a indiqué, citant une autre source au sein des forces de l'ordre, que deux suspects avaient déjà été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire.

Outre l'officier de la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense (HUR), dont l'arrestation a été confirmée par le bureau du procureur général ukrainien, un ancien agent des forces de l’ordre est également détenu, selon Ukrainska Pravda.

La police ukrainienne et la HUR n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Et le bureau du procureur de Monaco s'est refusé à tout commentaire.

L'oligarque Vadim Ermolaev a obtenu la nationalité chypriote en 2019 et a été soumis à des sanctions ukrainiennes en 2023. Les médias ukrainiens ont indiqué que ces sanctions étaient liées à des activités commerciales menées en Crimée occupée par la Russie.

(Rédigé par Anna Pruchnicka à Gdańsk et Yuliia Dysa ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank