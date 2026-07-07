L'Ukrainienne suspecte dans l'explosion d'un colis piégé à Monaco retrouvée morte près de Kyiv

(Actualisé avec bureau du procureur général ukrainien)

Le corps de la femme ukrainienne soupçonnée d'avoir déposé un colis piégé à Monaco la semaine dernière a été retrouvé sans vie près de Kyiv, a déclaré mardi le bureau du procureur général ukrainien.

Dans un communiqué, le parquet a indiqué avoir également placé en garde à vue un employé des services de renseignement militaire ukrainiens (HUR), qui a déclaré avoir tué la femme avec un autre suspect.

Anastasia Berezovska, 39 ans, a été désignée comme principale suspecte par Interpol dans l'explosion d'un colis piégé devant un immeuble résidentiel de Monaco, qui a fait trois blessés fin juin.

Elle est recherchée par les autorités monégasques pour tentative de meurtre, dépôt d’un engin explosif dans un lieu public à des fins criminelles et association de malfaiteurs.

Selon le parquet ukrainien, la femme a été abattue par balles près de la capitale ukrainienne.

L'attaque de Monaco, qui n'est pas considérée à ce stade comme un attentat terroriste, semble avoir eu pour cible un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev.

Le procureur adjoint de Monaco a déclaré la semaine dernière que l’agresseuse avait quitté la principauté à pied pour se rendre en France voisine, puis s’était enfuie en voiture vers l’Allemagne en passant par plusieurs pays européens, dont l’Italie.

Le média en ligne Ukrainska Pravda, qui a rapporté précédemment le décès d'Anastasia Berezovska, a indiqué, citant une autre source au sein des forces de l'ordre, que deux suspects avaient déjà été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire.

Outre l'officier de la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense (HUR), dont l'arrestation a été confirmée par le bureau du procureur général ukrainien, un ancien agent des forces de l’ordre est également détenu, selon Ukrainska Pravda.

La police ukrainienne et la HUR n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Et le bureau du procureur de Monaco s'est refusé à tout commentaire.

L'oligarque Vadim Ermolaev a obtenu la nationalité chypriote en 2019 et a été soumis à des sanctions ukrainiennes en 2023. Les médias ukrainiens ont indiqué que ces sanctions étaient liées à des activités commerciales menées en Crimée occupée par la Russie.

(Rédigé par Anna Pruchnicka à Gdańsk et Yuliia Dysa ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)