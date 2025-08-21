L'Ukraine visée par une attaque aérienne massive de la Russie

(Actualisé avec précisions, bilan, commentaires de Zelensky)

L'armée russe a mené une attaque aérienne massive sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi qui a fait un mort à Lviv, dans l'ouest du pays, et endommagé une usine d'un fabricant américain de produits électroniques, rapportent les autorités locales.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont tiré 574 drones et 40 missiles, soit la plus vaste attaque recensée depuis le début du mois d'août.

"Il n'y a jusqu'ici aucun signal de Moscou montrant qu'ils sont prêts à engager de véritables négociations pour mettre fin à la guerre", a commenté le président ukrainien Volodimir Zelensky sur Telegram, exhortant ses alliés à maintenir la pression sur Moscou à l'aide de sanctions fortes.

Le chef de l'Etat ukrainien a également mis en doute la volonté du président russe Vladimir Poutine de le rencontrer en tête à tête, une

perspective évoquée

à l'issue du sommet de Washington lundi qui réunissait le président américain Donald Trump, Volodimir Zelensky et des dirigeants européens.

"J'ai répondu immédiatement à la proposition d'une réunion bilatérale: nous sommes prêts", a déclaré le président ukrainien mercredi à des journalistes à Kyiv, des propos rendus publics ce jeudi. "Si les Russes ne sont pas prêts, nous aimerions une forte réaction de la part des Etats-Unis."

Les bombardements russes sur Lviv ont fait un mort et trois blessés et endommagé 26 habitations, selon le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi.

Une attaque au missile a également fait 15 blessés et détruit des installations de stockage dans une usine de produits électroniques à Moukatchevo, dans l'oblast de Transcarpatie, dans l'extrême-ouest de l'Ukraine, selon les secours et les autorités locales.

"Une installation civile qui n'a rien à voir avec la défense ou l'armée", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, dans un message diffusé sur le réseau social X.

"Ce n'est pas la première attaque russe contre des entreprises américaines en Ukraine, après des frappes contre des locaux de Boeing à Kyiv et d'autres attaques", a-t-il ajouté.

"Aucune logique ni nécessité militaire. Juste de la terreur contre la population, les entreprises et la vie normale de notre pays", a dénoncé le chef de la diplomatie ukrainienne.

(Rédigé par Anastasiia Malenko et Yuliia Dysa; Jean-Stéphane Brosse pour la version française; édité par Augustin Turpin)