 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine va acheter 100 Rafale, a dit Zelensky - LCI
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 11:19

L'Ukraine va acheter 100 avions Rafale à la France, a déclaré lundi Volodimir Zelensky, cité par la chaîne LCI.

Le président ukrainien est arrivé lundi en France pour y finaliser des accords portant sur la livraison d'armes antiaériennes, d'avions de chasse et de missiles, afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine face à l'invasion russe.

(Reportage John Irish; rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

5 commentaires

  • 12:13

    Je l'espère pour eux et pour nous ... mais franchement, je ne vois pas avec quels moyens nos amis ukrainiens pourront les acheter et les faire voler...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank