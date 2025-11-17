L'Ukraine va acheter 100 Rafale, a dit Zelensky - LCI

L'Ukraine va acheter 100 avions Rafale à la France, a déclaré lundi Volodimir Zelensky, cité par la chaîne LCI.

Le président ukrainien est arrivé lundi en France pour y finaliser des accords portant sur la livraison d'armes antiaériennes, d'avions de chasse et de missiles, afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine face à l'invasion russe.

