 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine signale une attaque nocturne massive de la Russie contre Kyiv
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 03:55

La capitale ukrainienne Kyiv a été ciblée par une attaque nocturne massive de la Russie, ont déclaré les autorités locales aux premières heures de la journée de jeudi, ajoutant qu'au moins une personne a été tuée et quatre autres blessées, tandis que des bâtiments ont été endommagés dans plusieurs quartiers.

Le chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv, Tymour Tkachenko, a déclaré via la messagerie Telegram qu'une personne a été tuée dans un tir de missile. Plusieurs bâtiments ont subi des dégâts, dont une école maternelle qui a pris feu, a-t-il rapporté également.

S'exprimant également via la messagerie, le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, a déclaré que quatre personnes ont été hospitalisées dans le quartier de Dniprovsky, sur la rive orientale du Dniepr.

(Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank