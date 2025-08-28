L'Ukraine signale une attaque nocturne massive de la Russie contre Kyiv

La capitale ukrainienne Kyiv a été ciblée par une attaque nocturne massive de la Russie, ont déclaré les autorités locales aux premières heures de la journée de jeudi, ajoutant qu'au moins une personne a été tuée et quatre autres blessées, tandis que des bâtiments ont été endommagés dans plusieurs quartiers.

Le chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv, Tymour Tkachenko, a déclaré via la messagerie Telegram qu'une personne a été tuée dans un tir de missile. Plusieurs bâtiments ont subi des dégâts, dont une école maternelle qui a pris feu, a-t-il rapporté également.

S'exprimant également via la messagerie, le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, a déclaré que quatre personnes ont été hospitalisées dans le quartier de Dniprovsky, sur la rive orientale du Dniepr.

(Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian)