L'Ukraine signale une attaque aérienne russe contre Kyiv

La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une attaque aérienne contre Kyiv, a déclaré l'administration militaire de la capitale ukrainienne, deux jours après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles discussions distinctes avec les deux pays en vue d'un accord de paix.

Via la messagerie Telegram, l'administration militaire de Kyiv a rapporté que les défenses aériennes étaient à l'oeuvre pour "éliminer la menace dans le ciel au-dessus de la capitale". Elle a exhorté les habitants à rester à l'abri.

Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat.

(Pavel Polityuk; version française Jean Terzian)