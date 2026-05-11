L'Ukraine signale des attaques russes et des affrontements malgré le cessez-le-feu

Des responsables militaires et régionaux ukrainiens ont fait état lundi de frappes de drones russes et d'affrontements sur le champ de bataille au cours des dernières 24 heures, en dépit du cessez-le-feu négocié par les États-Unis.

L'Ukraine et la Russie se sont mises d'accord vendredi sur un cessez-le-feu de trois jours, du 9 au 11 mai, alors que les efforts de paix visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis plus de quatre ans sont au point mort.

Le cessez-le-feu, dont Trump a déclaré vendredi espérer qu'il soit prolongé, a déjà été mis à mal dimanche, chaque camp accusant l'autre de le violer.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche que Moscou n'avait pas mené d'attaques aériennes à grande échelle, mais qu'elle avait poursuivi ses assauts sur certaines portions du long front où les forces russes progressent.

Une personne a été tuée et deux autres blessées dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a indiqué le gouverneur régional. Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré son gouverneur.

Trois personnes ont été blessées dans la région voisine de Mykolaïv, cinq dans la région de Kharkiv, dans le nord de l'Ukraine, et quatre dans la région orientale de Donetsk, selon les rapports des gouverneurs de ces régions.

L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré que 180 affrontements avaient été enregistrés le long de la ligne de front au cours des dernières 24 heures et que les forces russes avaient déployé dimanche 80.037 drones kamikazes lors d'attaques contre des localités et des positions militaires.

Le ministère russe de la Défense a accusé dimanche l'Ukraine de violer le cessez-le-feu, affirmant avoir abattu 57 drones au cours de la journée et avoir "riposté de la même manière" sur le champ de bataille. Il n'a pas immédiatement fait état de la situation sur le terrain lundi.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)