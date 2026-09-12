L'Ukraine se prépare à une reprise des négociations en octobre, selon Kyiv

L'Ukraine se prépare à une éventuelle reprise en octobre des pourparlers tripartites visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a déclaré samedi Kyrylo Boudanov, le chef de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, cité par les médias ukrainiens.

Kyrylo Boudanov s'exprimait en marge d'une conférence à Kyiv quelques jours après la visite à Moscou, puis dans la capitale ukrainienne, des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

La dernière réunion entre l'Ukraine et la Russie chapeautée par Washington a eu lieu à Genève en février. Les efforts diplomatiques menés par les États-Unis ont ensuite marqué le pas, Washington se concentrant sur le conflit avec l'Iran.

À l'issue de sa visite dans les deux capitales, Steve Witkoff a déclaré que les diverses parties se réjouissaient du nouvel élan donné aux négociations.

Volodimir Zelensky a déclaré que les deux émissaires avaient présenté des "idées très intéressantes et valables", suggérant qu'une nouvelle réunion tripartite pourrait être organisée par la Turquie, les Émirats arabes unis, la Suisse ou d'autres pays.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou n'excluait pas une reprise des pourparlers de paix, mais qu'il était trop tôt pour dire quand et où ces discussions pourraient avoir lieu.

Des divergences majeures subsistent entre les deux camps. L'une des questions clés concerne le sort du territoire encore contrôlé par l'Ukraine dans la région du Donbass, à l'est du pays, que la Russie revendique mais qu'elle n'est pas parvenue à conquérir depuis le début de la guerre, en février 2022.

(Ron Popeski, version française Benjamin Mallet)