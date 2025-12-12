 Aller au contenu principal
L'Ukraine se cherche toujours un ministre de l'Energie
Reuters 12/12/2025 à 13:23

Aucun candidat crédible n'est pour le moment en lice pour le poste de ministre ukrainien de l'Énergie, vacant depuis qu'un scandale de corruption a entraîné le limogeage de Svitlana Hryntchouk il y a un mois, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Le poste de Guerman Galouchtchenko, ministre de la Justice également emporté par ce scandale portant sur le détournement présumé de 100 millions de dollars, n'a pas davantage été pourvu jusqu'à présent, pas plus que celui de chef de cabinet du président Volodimir Zelensky, abandonné par Andriy Yermak.

Certains candidats ont été écartés en raison de possibles conflits d'intérêts, tandis que d'autres ont préféré ne pas donner suite de peur d'être associés à l'affaire de corruption en cours ou de ne pas avoir réellement voix au chapitre, ont dit les sources.

Volodimir Zelensky a lui-même déclaré jeudi à la presse que s'il espérait voir ces postes pourvus, sa priorité du moment allait aux discussions autour du plan avancé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie.

Guerre en Ukraine
