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L'Ukraine revendique l'attaque de l'usine spatiale de Samara en Russie
information fournie par Reuters 15/08/2026 à 14:17
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(Actualisé avec précisions)

L'armée ukrainienne a frappé une usine dans laquelle sont fabriqués des composants essentiels de l'industrie satellitaire et de missiles russes dans la ville de Samara, a déclaré samedi le président Volodimir Zelensky.

L'attaque ukrainienne a étémenée à l'aide de missiles de croisière ukrainiens Flamingo, a-t-il ajouté sur l'application de messagerie Telegram.

Le maire de Samara, Ivan Noskov, avait fait état un peu plus tôt d'une "attaque massive" qui a provoqué selon lui des "dégâts localisés". Il n'a fourni aucun détail.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un gigantesque incendie embrasant des bâtiments à Samara.

L'usine de Samara, située à plus de 900 km de la frontière ukrainienne, est un élément central du secteur spatial russe depuis le lancement des premières fusées Soyouz.

Les composants les plus sensibles du programme satellitaire russe ainsi que des missiles régulièrement utilisés pour attaquer l'Ukraine y sont notamment fabriqués.

Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, c'est dans cette usine que son produites les fusées servant à la mise en orbite des satellites du réseau Rassvet, que la Russie développe comme une alternative au réseau Starlink depuis que la société SpaceX en a bloqué l'accès à ses troupes combattant en Ukraine.

Volodimir Zelensky et l'armée ukrainienne ont également fait état d'une attaque visant la base aérienne de Savasleyka, dans la région de Nijni Novgorod. Selon l'état-major, un incendie s'est également déclaré dans cette base régulièrement utilisée par l'aviation russe pour bombarder l'Ukraine.

(Yuliia Dysa à Kyiv, avec la contribution d'Alessandra Prentice à Londres ; version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
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3 commentaires

  • 15 août 20:48

    Bravo et felicitations 2 belles cibles et avec leurs propres missiles une usine de composants satellitaires et de missiles à Samara, en Russie, ainsi que la base aérienne de Savasleyka. L'usine, située à plus de 1 000 km est cruciale pour le secteur spatial russe. Le missile Flamingo FP-5 utilisé est de fabrication ukrainienne sa portée est de 3 000 kilomètres. ..Il va faire de gros dégâts chez le tyran ...

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