L'Ukraine prévoit de nouvelles frappes en profondeur en Russie, dit Zelensky

L'Ukraine prévoit de nouvelles frappes en profondeur en Russie, a déclaré dimanche Volodimir Zelensky, après plusieurs semaines de bombardements sur des sites énergétiques russes.

"Nous allons continuer nos opérations actives exactement de la manière nécessaire à la défense de l'Ukraine. Les forces et les ressources sont en cours de préparation. De nouvelles frappes en profondeur ont aussi été planifiées", a dit le président ukrainien dans un message sur le réseau X après un entretien avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Oleksandr Syrsky.

(Pavel Polityuk, version française Bertrand Boucey)