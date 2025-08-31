 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ukraine prévoit de nouvelles frappes en profondeur en Russie, dit Zelensky
information fournie par Reuters 31/08/2025 à 12:53

L'Ukraine prévoit de nouvelles frappes en profondeur en Russie, a déclaré dimanche Volodimir Zelensky, après plusieurs semaines de bombardements sur des sites énergétiques russes.

"Nous allons continuer nos opérations actives exactement de la manière nécessaire à la défense de l'Ukraine. Les forces et les ressources sont en cours de préparation. De nouvelles frappes en profondeur ont aussi été planifiées", a dit le président ukrainien dans un message sur le réseau X après un entretien avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Oleksandr Syrsky.

(Pavel Polityuk, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
