L'Ukraine pourrait acheter des équipements militaires via une agence de l'Otan-FT

L'Otan va autoriser l'Ukraine à acheter des armes, des munitions et des équipements militaires via son Agence de soutien et d'acquisition, ce qui pourrait autoriser Kyiv à obtenir plus rapidement et à un meilleur prix des moyens de défense, a rapporté jeudi le Financial Times (FT).

"Cela permet à l'Ukraine de disposer d'un cadre plus structuré pour tirer parti du large éventail de capacités que nous proposons: expertise en matière d'approvisionnement, services d'appui et accès à une base industrielle bien établie" dit au FT la directrice de l'agence, Jacqueline Borsboom.

Cet accord intervient alors que les relations entre l'Ukraine et les Etats-Unis se sont dégradées depuis que le président américain Donald Trump a annoncé un accord entre Washington et Moscou sur des livraisons de diesel.

L'Ukraine a par ailleurs déploré que l'armée ukrainienne ait été pénalisée ce mois-ci par des dysfonctionnements du réseau de satellites à usage militaire Starshield.

(Devika Nair; version française Camille Raynaud)