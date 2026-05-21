L'Ukraine, "membre associé" de l'UE? L'Allemagne propose une statut inédit pour Kiev avant son adhésion

Cette solution serait, selon le chancelier Friedrich Merz, une "étape décisive" pour l'Ukraine avant une adhésion pleine et entière.

Volodymyr Zelensky et Friedrich Merz, à Berlin, le 14 avril 2026 ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Face au parcours tortueux qui s'annonce pour Kiev sur le chemin d'une intégration pleine et entière à l'Union européenne, Friedrich Merz a suggéré une solution intermédiaire à défaut d'une adhésion ukrainienne qui prendra du temps.

"Il est évident que nous ne serons pas en mesure de mener à bien le processus d'adhésion dans un avenir proche, compte tenu des innombrables obstacles ainsi que des complexités politiques des procédures de ratification", écrit-il dans une lettre adressée aux dirigeants de l'UE, obtenue jeudi 21 mai par l'AFP.

En conséquence, Berlin propose d'accorder à Kiev un statut de "membre associé", "étape décisive" avant une adhésion pleine et entière. Et de préciser qu'il ne s'agit nullement d'une "adhésion light", au rabais, alors que l'Ukraine s'est toujours montrée réticente face aux différentes idées visant à la faire patienter sur la voie de son adhésion. Le président Volodymyr Zelensky réclame lui une "pleine adhésion" dans l'UE, de préférence en 2027.

"Associés", mais comment ?

Dans sa lettre, adressée entre autres au président du Conseil européen Antonio Costa et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, M. Merz détaille à quoi pourrait ressembler ce statut de "membre associé".

D'après lui, il permettrait à l'Ukraine de participer à certaines réunions du Conseil européen, qui rassemble les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, de disposer d'un commissaire européen "associé", sans portefeuille, et de députés européens "associés" sans droit de vote.

L'Ukraine a obtenu en décembre 2023 le statut de candidat officiel à rejoindre l'UE, mais les négociations d'adhésion patinent depuis en raison d'un veto de la Hongrie de Viktor Orban. La victoire de Peter Magyar aux élections hongroises du 12 avril change la donne, et l'Allemagne et la plupart des autres pays de l'UE espèrent que ces négociations débutent officiellement, même si des discussions ont déjà été menées de façon informelle avec Kiev.

Ces négociations s'annoncent longues et ardues, notamment concernant le volet agricole. L'Ukraine est un important producteur agro-alimentaire et son poids inquiète certains pays, dont la France.