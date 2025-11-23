L'Ukraine frappe une centrale près de Moscou, incendie maîtrisé

(Précisions)

Une attaque de drones ukrainiens a frappé dimanche une importante centrale de production d'électricité et de chauffage située dans la région de Moscou, a annoncé le gouverneur régional.

Des drones ukrainiens ont visé ce dimanche le site de Chatoura, à environ 120 km à l'est de Moscou, a indiqué le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobyov.

Des images non authentifiées publiées sur Telegram montrent de fortes détonations, des boules de feu et une épaisse fumée noire s'élevant dans le ciel.

"Certains des drones ont été détruits par les forces de défense aérienne. Plusieurs sont tombés sur le territoire de la centrale. Un incendie s'est déclaré sur le site", a déclaré Vorobyov, ajoutant que le feu était désormais maîtrisé.

Trois transformateurs ont pris feu, a rapporté le quotidien Kommersant, citant le ministère des Situations d'urgence.

Andreï Vorobyov a précisé qu'une alimentation électrique de secours avait été activée et que des systèmes mobiles de chauffage étaient déployés dans la zone où la température avoisinait le point de congélation.

"Tous les efforts sont faits pour rétablir rapidement le chauffage", a-t-il ajouté. La ville de Chatoura compte environ 33.000 habitants.

Ces dernières semaines, des coupures répétées d'électricité et de chauffage ont touché des régions ukrainiennes en raison des frappes russes. Kyiv tente de saper l'économie de guerre russe en ciblant ses revenus pétroliers.

L'Ukraine a également frappé des installations énergétiques dans des zones ukrainiennes occupées par la Russie et dans des régions russes frontalières, mais n'avait jusqu'ici pas infligé de dégâts majeurs aux centrales alimentant Moscou et sa région, qui compte plus de 22 millions d'habitants.

Le ministère russe de la Défense a indiqué dimanche avoir abattu 75 drones ukrainiens, dont 36 au-dessus de la mer Noire et plusieurs dans la région de Moscou.

La centrale de Chatoura, l'une des plus anciennes de Russie, a été fondée sous Vladimir Lénine après la révolution bolchevique. Elle fonctionnait à l'origine au moyen de tourbe et utilise désormais principalement du gaz naturel.

(Guy Faulconbridge et Lucy Papachristou; version française Nicolas Delame)