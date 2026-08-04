L'Ukraine frappe des entrepôts en Russie, cinq morts près de Moscou

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Des attaques de drones menées par l'Ukraine ont visé trois entrepôts la nuit dernière en Russie et tué cinq personnes au nord-ouest de Moscou, rapportent les autorités locales.

L'attaque, qui s'est produite près de la ville de Tchekhov, a également fait dix blessés, selon le gouverneur de l'oblast de Moscou Andreï Vorobiov. On ignore à qui appartenait le hangar visé qui a été incendié.

Les deux autres entrepôts pris pour cible sont la propriété de l'entreprise de commerce en ligne Wildberries, devenue ces dernières semaines une cible privilégiée de Kyiv.

L'un des dépôts, situé près de Saint-Pétersbourg, a pris feu, le deuxième a été endommagé dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, a déclaré le gouverneur par intérim Vitali Koroliov. Aucune victime n'est à déplorer dans ces deux attaques.

La Finlande, membre de l'Otan, a brièvement restreint le trafic aérien dans l'est du golfe de Finlande, a déclaré l'armée finlandaise sur le réseau social X.

Une femme a également été tuée et deux autres personnes ont été blessées dans l'oblast de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, selon les autorités régionales.

Les forces russes ont abattu ou détruit 320 drones ukrainiens visant 19 régions au cours de la nuit, a déclaré le ministère de la Défense.

En Crimée, un soldat a ouvert le feu à Sébastopol sur ses frères d'armes, tuant l'un d'eux et blessant un autre, avant de tirer sur des civils, faisant trois morts, a dit le gouverneur prorusse de la péninsule annexée par Moscou en 2014.

L'assaillant a été arrêté, a précisé Mikhaïl Razvojaïev.

En Ukraine, deux enfants et une femme âgée ont été tués par des bombardements russes sur la ville de Soumy, dans le nord du pays, a déclaré le gouverneur Oleh Hryhorov sur Telegram.

A Tchornomorsk, dans la région d'Odessa (sud), une usine de pièces détachées automobiles et un terminal portuaire où l'armée ukrainienne stockait munitions et carburant ont été bombardés, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Sept navires de commerce ont également été frappés ces dernières heures dans le port ukrainien de Mykolaïv et en mer Noire, selon la même source.

(Bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)