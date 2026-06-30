L'Ukraine frappe à nouveau le site russe de communications spatiales Doubna - Zelensky

L'armée ukrainienne a visé mardi pour la deuxième fois le centre de communications par satellite russe de Doubna, dans la région de Moscou, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, dernière exemple en date d'une série de frappes ciblant ce type d'installations.

"Aujourd’hui, nos frappes à longue portée contre la Russie dans le cadre de cette guerre ont une nouvelle fois atteint le centre de communications spatiales de Doubna, dans la région de Moscou", a indiqué le dirigeant sur Telegram, faisant référence aux attaques menées par Kyiv en profondeur sur le territoire russe.

Volodymyr Zelensky a précisé que ce site, situé à plus de 500 km de la frontière ukrainienne et ayant également fait l'objet d'une attaque la semaine dernière selon l’état-major de l’armée, servait à la reconnaissance et à la coordination des activités des forces adverses en Ukraine.

Quatre centres russes similaires dans les régions de Moscou et de Vladimir ont aussi été récemment frappés par les forces ukrainiennes, a ajouté le président ukrainien.

La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a déclaré avoir approuvé une campagne de 40 jours visant à "influencer" Moscou pour mettre fin à la guerre, entrée dans sa cinquième année.

Kyiv a intensifié ses frappes contre les infrastructures militaires et énergétiques russes ces derniers mois, provoquant des pénuries de carburant dans certaines régions du pays.

(Rédigé par Anna Pruchnicka; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)