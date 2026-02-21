L'Ukraine dit avoir frappé une usine de missiles balistiques en Russie

Une frappe ukrainienne a touché une usine fabriquant des missiles balistiques dans la région isolée russe d'Oudmourtie a déclaré samedi l'état-major ukrainien.

L'Ukraine a déclaré que ses forces ont attaqué une usine qui fabrique notamment des missiles Iskander de courte portée et des missiles intercontinentaux Topol-M, dans la ville de Votkinsk, à l'est de Moscou et à environ 1.400 km de l'Ukraine.

L'attaque a été menée à l'aide de missiles Flamingo, selon l'armée ukrainienne.

Le gouverneur de la région russe d'Oudmourtie, Alexander Brechalov, avait plus tôt fait état d'une attaque de drones.

"Il y a des dommages et des blessés", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram, sans fournir davantage de détails.

La Russie utilise les missiles balistiques en soutien de ses attaques de drones visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant des pannes de courant pour des millions d'Ukrainiens durant les longs mois d'hiver.

(Reportage d'Olena Harmash; version française Zhifan Liu)