L'Ukraine dit avoir demandé à la Turquie d'accueillir un sommet Zelensky-Poutine

L'Ukraine a demandé à la Turquie d'accueillir une rencontre entre son président Volodimir Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, alors que Kyiv s'emploie à relancer des efforts de paix au point mort.

"Nous avons adressé une demande en ce sens aux Turcs, nous avons demandé à d'autres capitales", a dit Andrii Sybiha, dont les propos tenus mardi devant des journalistes ne pouvaient être publiés que ce mercredi.

Il a ajouté que l'Ukraine était prête à envisager n'importe quel lieu autre que la Russie et la Biélorussie pour un tel sommet entre les deux chefs d'Etat, que Volodimir Zelensky réclame de longue date pour tenter de trouver une issue à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de son pays par la Russie en février 2022.

Andrii Sybiha n'a pas précisé quelle avait été la réponse de la Turquie.

"Nous nous sommes adressés spécifiquement aux Turcs. Mais si une autre capitale, hormis Moscou et la Biélorussie, organise une telle rencontre, nous irons", a-t-il dit.

La Biélorussie est une alliée de la Russie et a autorisé à cette dernière à utiliser son territoire pour son invasion de l'Ukraine.

Le Kremlin s'est dit par le passé disposé à accueillir Volodimir Zelensky à Moscou mais le président ukrainien a constamment déclaré qu'il ne s'y rendrait pas.

Andrii Sybiha a par ailleurs déclaré avoir déjà échangé par écrit avec Anita Orban, qui deviendra ministre hongroise des Affaires étrangères dans le futur gouvernement appelé à entrer prochainement en fonction après les élections de ce mois-ci en Hongrie.

(Max Hunder, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)