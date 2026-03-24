L'Ukraine dénonce une attaque aux drones massive de la Russie, trois morts

(Actualisé tout du long)

par Yuliia Dysa et Max Hunder

Plus de 550 drones ont été lancés par la Russie contre l'Ukraine au cours d'une rare attaque massive en pleine journée mardi, a déclaré l'armée ukrainienne, des responsables faisant état d'au moins trois personnes tuées et trente autres blessées tandis qu'un bâtiment dans le centre historique de Lviv a été incendié.

La Russie a dénoncé pour sa part une attaque contre une entreprise agricole de la région de Koursk dans laquelle, d'après les autorités locales, un homme a été tué et treize autres personnes ont été blessées.

Selon un porte-parole de l'aviation ukrainienne, Moscou a utilisé près de 1.000 drones contre l'Ukraine depuis lundi soir. Quelque 541 drones russes sur 556 lancés en pleine journée mardi ont été abattus, a-t-il ajouté.

Les systèmes de défense ont été activés près de la capitale Kyiv tout au long de la journée.

Des salves de missiles et de drones russes avaient déjà été signalées dans la nuit par les autorités ukrainiennes, le président Volodimir Zelensky faisant état de dommages dans onze régions de l'Ukraine.

Une vidéo publiée en ligne montre un drone s'écraser contre un vieux bâtiment à proximité d'une église dans le centre historique de Lviv, dans l'ouest du pays, à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne.

S'exprimant via le réseau social X, la Première ministre ukrainienne Youlia Svyrydenko a reproché à Moscou d'"attaquer un centre-ville bondé en plein jour".

Une partie du site classé au patrimoine historique de l'Unesco entourant l'église Saint-André a été endommagé, a déclaré le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytsky.

KYIV APPELLE SES ALLIÉS À FOURNIR DES MUNITIONS ANTIAÉRIENNES

Egalement dans l'ouest de l'Ukraine, deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans une attaque contre la ville d'Ivano-Frankivsk, a déclaré la gouverneure régionale Svitlana Onytchouk.

Une personne a aussi été tuée et onze autres ont été blessées dans la région de Vinnytsia, a déclaré la gouverneure Natalia Zabolotna sur la messagerie Telegram.

Volodimir Zelensky a appelé une nouvelle fois les alliés de Kyiv à lui fournir des munitions antiaériennes, soulignant le risque de pénurie alors que les Etats-Unis se concentrent sur la guerre au Moyen-Orient.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré la nuit dernière 34 missiles et 392 drones en direction d'infrastructures critiques, ajoutant que 25 missiles et 365 drones avaient été abattus ou neutralisés.

Au moins cinq personnes ont été tuées en Ukraine dans ces attaques nocturnes russes.

Une personne a été tuée dans la ville de Zaporijjia (sud-est), a annoncé le gouverneur régional sur Telegram.

Deux personnes ont péri et douze autres ont été blessées, dont un enfant de cinq ans, lors d'une attaque menée contre la ville de Poltava (est), a déclaré le gouverneur de l'oblast, précisant que des immeubles résidentiels et un hôtel avaient été touchés.

Un train a été ciblé par un drone dans la région de Kharkiv (nord-est), entraînant la mort d'un passager de 61 ans, selon les procureurs locaux, et une personne a été tuée lors d'un bombardement à Kherson (sud), selon le gouverneur régional.

Les frappes nocturnes ont provoqué des coupures de courant et interrompu une connexion électrique entre la Moldavie et l'Europe qui passe par l'Ukraine, a annoncé la présidente moldave Maia Sandu. "Des routes alternatives sont en place, mais la situation reste fragile. La Russie en porte l'entière responsabilité", a-t-elle déclaré dans un message sur le réseau social X.

(Yuliia Dysa, Max Hunder, Anna Pruchnicka, avec le bureau de Moscou; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)