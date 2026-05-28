L'Ukraine confirme l'acquisition d'avions de combat suédois Gripen

L'Ukraine va acquérir des avions de combat suédois Gripen dans le cadre d'un important accord de défense signé jeudi, a annoncé le bureau du président ukrainien Volodimir Zelensky, sept mois après la signature d'une lettre d'intentionentre Stockholm et Kyiv portant sur une livraison de jusqu'à 150 de ces appareils.

Dans un premier temps, la Suède livrera à l'Ukraine jusqu'à 20 avions Gripen E/F, fabriqués par le groupe de défense Saab

SAABb.ST n à partir de 2030 pour un montant de 2,5 milliards d'euros, financés par un prêt européen.

La Suède prévoit également de faire don de 16 avions Gripen C/D dès 2027 au titre de l'aide bilatérale lorsque l'Ukraine aura procédé à l'achat prévu, précise le communiqué.

(Par Yuliia Dysa, Anna Pruchnicka et Simon Johnson, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)