L'Ukraine ciblée par une attaque massive de la Russie - autorités

(Actualisé tout du long)

L'Ukraine était ciblée dans la nuit de lundi à mardi par une attaque massive de la Russie, dont les frappes ont tué quatre personnes à Dnipro et endommagé deux immeubles résidentiels dans la capitale Kyiv, ont rapporté les autorités locales, quelques jours après que Moscou a dit prévoir un assaut d'ampleur.

Un immeuble résidentiel de vingt-quatre étages à Kyiv a été atteint par un missile présumé et s'est effondré, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne, ajoutant que des personnes étaient vraisemblablement piégées sous les décombres.

Au moins 14 personnes ont été blessées à travers la ville, a ajouté Vitali Klitschko via la messagerie Telegram. Un incendie s'est déclenché dans un immeuble résidentiel de neuf étages après la chute semble-t-il de débris sur son toit, a-t-il dit.

Des milliers d'habitants de Kyiv se sont réfugiés dans des stations de métro souterraines et dans d'autres abris après que les sirènes d'alerte ont retenti.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait averti lundi soir d'une possible attaque d'envergure lancée par la Russie, citant des renseignements en ce sens, et demandé à la population d'être à l'écoute de quelconques alertes.

Moscou avait prévenu la semaine dernière de son intention d'effectuer des "frappes systématiques" contre des cibles liées à l'armée ukrainienne et des centres de commandement à Kyiv, exhortant les ressortissants étrangers à quitter la capitale ukrainienne.

Une grande partie de l'Ukraine se trouvait en état d'alerte aux premières heures de la journée de mardi.

Quatre personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans une attaque distincte contre Dnipro, dans l'Est ukrainien, a déclaré le gouverneur local, Oleksandre Hanzha, sur Telegram. Un bâtiment de deux étages a été partiellement détruit, tandis que plusieurs appartements d'un immeuble résidentiel ont été endommagés, a-t-il ajouté.

(Rédaction de Reuters)