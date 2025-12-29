L'Ukraine a tenté d'attaquer la résidence officielle de Poutine dans la région de Novgorod-Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé lundi que l'Ukraine avait tenté d'attaquer la résidence officielle du président russe dans la région de Novgorod, dans le nord-ouest de la Russie, rapporte Interfax.
Le chef de la diplomatie russe a déclaré que la Russie répliquerait et modifierait sa position dans les négociations visant à mettre fin au conflit déclenché en février 2022 contre l'Ukraine.
(Reportage Maxim Rodionov; version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)
