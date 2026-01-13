L'Ukraine a subi la plus intense attaque aérienne russe depuis le début de l'année

(Actualisé avec précisions sur l'attaque et les dégâts)

L'armée russe a lancé dans la nuit de lundi à mardi la plus intense salve de missiles contre l'Ukraine depuis le début de l'année, qui a fait au moins quatre morts à Kharkiv et provoqué de nouvelles coupures d'électricité à Kyiv.

Le gestionnaire du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, a indiqué que des coupures de courant d'urgence avaient été mises en place après ce que le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko, a qualifié de brève mais intense attaque de missiles contre la ville.

DTEK, une entreprise énergétique privée ukrainienne, a précisé que l'attaque avait gravement endommagé les équipements de l'une de ses centrales thermiques.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 18 missiles et 294 drones en un temps très court - environ une heure, d'après des comptes Telegram qui suivent le conflit en Ukraine. Il s'agissait selon ces comptes de l'attaque la plus intense menée par les forces russes depuis le début de l'année.

Quelque 240 drones et 7 missiles ont été interceptés, a précisé l'armée ukrainienne.

Moscou n'a fait aucun commentaire pour le moment.

A Kharkiv, située à 30 kilomètres de la frontière et souvent ciblée par des attaques russes, le gouverneur Oleh Syniehoubov a déclaré que quatre personnes avaient été tuées dans une frappe en périphérie de la ville.

Six autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.

Kryvyi Rih, la ville natale du président Volodimir Zelensky dans le centre de l'Ukraine, et Odessa, la grande ville portuaire du sud du pays, ont également été ciblées et plusieurs blessés ont été signalés par les autorités locales. Des infrastructures énergétiques et des bâtiments résidentiels ont été touchés dans les deux villes.

(Pavel Polityuk et Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec Lidia Kelly et Ron Popeski; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)