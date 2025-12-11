L'Ukraine a présenté une version révisée du plan de paix aux USA, dit Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi que Kyiv avait présenté à Washington une version révisée de plan de paix visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie.

Cette version du plan de paix en 20 points prévoit des garanties de sécurité et un accord portant sur la reconstruction de l'Ukraine, a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky a dit aux journalistes que les Etats-Unis avaient émis l'idée de mettre en place une "zone économique spéciale" dans la partie du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, d'où les troupes ukrainiennes se retireraient.

Toute concession territoriale devra néanmoins être soumise à un référendum, a dit le dirigeant ukrainien.

