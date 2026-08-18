L'Ukraine a lancé 620 drones sur la région de Moscou - autorités russes

(Actualisé paragraphes 1-2, 6-8, avec détails)

L'Ukraine a lancé 620 drones sur Moscou et ses environs dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré le maire de la capitale russe, dans le cadre de l'une des plus importantes attaques aériennes menées par Kyiv, tandis que la Crimée, annexée par la Russie, a subi des coupures d'électricité à la suite des frappes.

Les forces russes ont abattu 180 de ces engins et les services d'urgence sont intervenus sur les lieux des incidents, a indiqué le maire Sergueï Sobianine sur Telegram, sans donner de détails sur d'éventuelles victimes ou dégâts.

Le trafic aérien autour de Moscou a brièvement été suspendu, a-t-il dit également.

Séparément, le gouverneur de la région de Moscou a rapporté que des drones ont atteint un entrepôt de l'entreprise russe de commerce en ligne Wildberries ainsi que d'autres sites à proximité de la ville. Au moins trois personnes, dont une fillette de 10 ans, ont été blessées, a ajouté Andreï Vorobyov.

Wildberries, dont les installations sont régulièrement prises pour cibles par l'Ukraine en réponse à l'invasion de la Russie, a déclaré dans un communiqué qu'un entrepôt a subi des dégâts mineurs à la suite de la chute de débris de drones.

Plusieurs régions contrôlées par la Russie, dont la péninsule de Crimée, ont également fait état d'attaques menées par Kyiv.

Krymenergo, le principal fournisseur d’électricité de la région, a indiqué que les districts du sud ont été pris pour cible pendant la nuit.

L’entreprise a précisé que plusieurs localités ont été privées d’électricité à la suite de ces frappes et que l’approvisionnement restait difficile dans le nord-ouest, l’est et le sud de la région.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian et Rihab Latrache; édité par Benoit Van Overstraeten)