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L'UEFA va sanctionner le RC Lens
information fournie par So Foot 22/10/2026 à 11:03

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L'UEFA va sanctionner le RC Lens

L'UEFA va sanctionner le RC Lens

Double peine. Déjà lourdement battu en terres belges par Bruges (3-0), le RC Lens pourrait essuyer un autre revers sur le volet administratif, l’UEFA ouvrant une procédure contre le club artésien selon les informations de RMC Sport.

La rencontre avait été interrompue durant quelques minutes à la demi-heure de jeu après des jets de fumigènes depuis la tribune des visiteurs. Les officiels de l’UEFA ont mentionné les incidents intervenus mercredi soir au stade Jan Breydel au terme d’une rencontre qui avait été classée à risques par les autorités belges.

MB pour SOFOOT.com

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