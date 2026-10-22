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Waldemar Kita annonce la fin des discussions autour de la reprise
information fournie par So Foot 22/10/2026 à 11:03

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Waldemar Kita annonce la fin des discussions autour de la reprise

Waldemar Kita annonce la fin des discussions autour de la reprise

C’est reparti pour 20 ans ? Waldemar Kita a annoncé, dans un communiqué, la fin des discussions concernant le projet de cession du FC Nantes . En somme, face à l’absence de certitudes financières, la promesse de vente tombe à l’eau : « M. Waldemar Kita, président et propriétaire du FC Nantes a pris la décision d’arrêter définitivement les discussions relatives au projet de cession du club à la société Phenix Capital , précise le texte . Malgré de multiples demandes et les délais accordés, c’est avec regret et étonnement qu’il a été constaté que le candidat à la reprise et ses conseils n’ont pas été en mesure d’apporter les garanties financières annoncées , ni de constituer le dossier complet indispensable à la validation d’une telle opération par la DNCG. »

« Assurer la stabilité et le développement du FC Nantes »

Fin septembre, la famille Kita était entrée en discussions exclusives avec Phenix Capital . L’entrepreneur Paulo Tavares, qui dirigeait le pool d’investisseurs de Phenix Capital, s’était montré actif pour racheter le FC Nantes, après 19 années de présidence du franco-polonais, qui l’assure : « Ma priorité a toujours été d’assurer la stabilité et le développement du FC Nantes et de veiller à ses intérêts et à ceux de ses salariés. » Entre l’absence de garanties financières, la méfiance des groupes de supporters, l’avis défavorable du CSE du club et le spectre de la DNCG, le projet de rachat a pris du plomb dans l’aile. Il est devenu caduque ce jeudi. Voir Snoop Dogg en maillot du FC Nantes n’est donc plus une réalité. Sur le plan sportif, le FC Nantes se déplace à Saint-Étienne ce samedi (coup d’envoi à 20 heures) pour le compte de la 10 e journée de Ligue 2.…

UL pour SOFOOT.com

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