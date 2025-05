L'UEFA propose un accord financier à l'OL pour ne pas l'exclure des coupes d'Europe

On en reparle après le match à Monaco dimanche ?

Comme la DNCG en France, l’UEFA juge la situation financière de l’OL très inquiétante. Alors, pour qu’il ne soit pas exclu des compétitions européennes la saison prochaine, l’instance a proposé un « accord négocié » à l’Olympique lyonnais. En clair, Lyon doit accepter des sanctions pour ne pas être encore plus pénalisé. L’Équipe annonce que a commission de contrôle financier des clubs discute avec l’OL pour lui infliger une amende de plus de 10 millions d’euros, en plus d’un encadrement de sa masse salariale et d’un contrôle de ses transferts. Le tout accompagné d’un plan de retour à l’équilibre .…

UL pour SOFOOT.com