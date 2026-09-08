L'UE visée par une plainte contre un assouplissement des règles environnementales

Des drapeaux de l'Union européenne flottent à Bruxelles

par Kate Abnett

Des organisations de ‌défense de l'environnement ont déposé mardi une plainte contre la Commission européenne, accusant ​l'exécutif européen de vouloir réviser la législation sur la protection et la gestion de l'eau sans disposer d'éléments suffisants pour le justifier.

Cette plainte s'inscrit dans une série ​de critiques visant la stratégie dite "omnibus" de l'Union européenne (UE), qui consiste à simplifier ou alléger certaines réglementations en ​réponse aux préoccupations d'entreprises estimant que ces ⁠règles nuisent à leur compétitivité face à des concurrents comme les États-Unis ‌ou la Chine.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF), le Bureau européen de l'environnement (BEE) et trois autres organisations contestent le projet de la ​Commission de réviser cette ‌année la principale législation européenne sur l'eau afin de faciliter certains ⁠projets miniers et métallurgiques.

Dans une plainte adressée au Médiateur européen, elles estiment que Bruxelles n'a pas suffisamment consulté les parties prenantes ni réuni les éléments nécessaires avant ⁠d'annoncer cette réforme. Selon ‌elles, cette démarche s'apparente à un cas de mauvaise administration.

"L'effet cumulé ⁠de ces manquements constitue une entorse flagrante aux procédures établies, avec des ‌conséquences directes sur les droits des citoyens", ont déclaré les ONG.

Elles soutiennent ⁠également que les règles européennes sur l'eau ne sont pas ⁠à l'origine des ‌difficultés rencontrées par les nouveaux projets miniers pour obtenir leurs autorisations et ne nécessitent ​donc pas d'être modifiées.

La Commission européenne n'a ‌pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Médiateur européen doit désormais décider s'il ouvre une enquête. ​La procédure pourrait prendre plusieurs semaines, selon un porte-parole de l'institution.

Il ne dispose d'aucun pouvoir de sanction, mais ses recommandations peuvent influencer l'élaboration des ⁠futures législations européennes et accroître la pression sur la Commission.

L'an dernier, le Médiateur avait contraint la Commission à expliquer publiquement pourquoi elle avait accéléré l'examen d'autres propositions visant à assouplir certaines règles de durabilité, sans évaluer si ces changements étaient compatibles avec les engagements climatiques de l'UE.

(Rédigé par Kate Abnett, Version française par Aleksandra Kret, ​édité par Augustin Turpin)