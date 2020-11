Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE va discuter de sa future relation avec les États-Unis Reuters • 30/11/2020 à 11:29









L'UE VA DISCUTER DE SA FUTURE RELATION AVEC LES ÉTATS-UNIS BRUXELLES (Reuters) - Les représentants des 27 pays membres de l'Union européenne (UE) entameront ce lundi des discussions sur la meilleure façon d'améliorer les relations transatlantiques après le départ du président américain Donald Trump, ont déclaré des responsables européens. Cinq grands domaines d'action seront ainsi à l'étude : la santé, notamment la lutte contre la pandémie de COVID-19, la relance économique, la lutte contre le changement climatique, la promotion de la paix et de la sécurité, ainsi que la défense de valeurs communes, dont l'attachement aux règles multilatérales. Il s'agit, selon les responsables, des domaines qui offrent le plus de possibilités de coopération avec le président élu Joe Biden, après quatre années difficiles avec Trump. Les dirigeants européens devraient discuter de la future relation transatlantique lors du prochain sommet européen organisé les 10 et 11 décembre. Charles Michel, le président du Conseil européen, a invité Joe Biden à un sommet en présentiel organisé au cours du premier semestre 2021, et à un sommet virtuel, probablement peu après sa prise de fonction. (Philip Blenkinsop, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.