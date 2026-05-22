L’UE suspend les droits de douane sur certains engrais face à la crise d’Ormuz

Les agriculteurs protestent contre les propositions de réduction du financement de la politique agricole commune (PAC), à Bruxelles

par Julia Payne

L’Union ‌européenne suspendra pendant un an les droits de douane sur plusieurs ​engrais azotés comme l’urée et l’ammoniac, afin de limiter les répercussions de la guerre en Iran, a annoncé vendredi le Conseil de l'UE.

Les ​prix mondiaux des engrais ont bondi depuis la fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz, où ​environ un tiers du commerce mondial ⁠d’engrais transite.

L’UE ne dépend pas des engrais azotés produits au ‌Moyen-Orient, notamment l’urée. Mais les prix de tous les types d’engrais ont augmenté, les pays cherchant à sécuriser ​d’autres sources d’approvisionnement.

« Afin ‌d’équilibrer les intérêts des producteurs de l’UE, la ⁠mesure est limitée à un quota de marchandises équivalant au volume des importations NPF (nation la plus favorisée) en 2024, augmenté de 20% des ⁠volumes importés de ‌Russie et de Biélorussie la même année », précise le ⁠Conseil dans un communiqué.

La suspension ne s’appliquera pas aux engrais ‌importés de Russie ou de Biélorussie.

L’UE importe déjà une quantité ⁠importante d’engrais en franchise de droits depuis des ⁠pays bénéficiant d’un accès ‌préférentiel. Mais un "volume important" restait toujours soumis à des droits compris ​entre 5,5% et 6,5%, indique ‌le communiqué.

L’UE a importé en 2024 deux millions de tonnes d’ammoniac et 5,9 millions de ​tonnes d’urée, selon le communiqué. Elle a aussi importé 6,7 millions de tonnes d’engrais azotés et de mélanges contenant de ⁠l’azote.

Le Moyen-Orient représente une faible part de ces volumes. Selon la Commission européenne, la dépendance directe de l’UE à l’égard de la région est d’environ 3% pour l’ammoniac et de 1% à 2% pour les engrais azotés.

(Reportage Julia Payne ; Nathan Vifflin pour la version française, ​édité par Sophie Louet)