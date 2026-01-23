 Aller au contenu principal
L'UE suspend encore six mois son arme douanière de €93 milliards contre les USA
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 15:03

La Commission européenne a déclaré vendredi qu'elle proposerait de suspendre pour six mois supplémentaires le paquet de représailles douanières d'une valeur de 93 milliards d'euros qu'elle a de nouveau menacé d'imposer aux Etats-Unis en raison du contentieux sur le Groenland.

Elaboré lors du premier semestre 2025 lorsque l'Union européenne négociait un accord commercial avec les États-Unis, ce train de mesures avait été suspendu une première fois six mois après la conclusion d'un pacte en août.

L'UE avait menacé de les appliquer à compter du 7 février si le président américain Donald Trump ne revenait pas sur sa décision d'imposer de nouvelles surtaxes douanières à plusieurs pays européens ayant affiché leur soutien au Groenland, territoire danois qu'il ambitionne d'annexer. La conclusion d'un accord-cadre avec l'Otan sur cette question a changé la donne.

"Avec la levée de la menace tarifaire par les États-Unis, nous pouvons maintenant revenir à l’important travail de mise en œuvre de la déclaration commune UE-États-Unis", a déclaré Olof Gill, porte-parole adjoint de la Commission.

"Pour être tout à fait clair, les mesures resteront suspendues, mais si nous en avons besoin à l'avenir, elles pourront être réactivées", a-t-il précisé.

(Reportage Jan Strupczewskim version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

