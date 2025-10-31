L'UE reste divisée sur son objectif climatique avant la COP30

par Kate Abnett

L'Union européenne (UE) reste divisée sur son nouvel objectif climatique et débat encore de possibles modifications quelques jours seulement avant l'approbation prévue de cet objectif par les ministres de ses Etats membres, selon des diplomates et des documents consultés par Reuters.

Les pays de l'UE s'efforcent d'approuver cet objectif avant que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne rencontre les autres dirigeants mondiaux lors de la COP30, le sommet des Nations Unies sur le climat qui se tiendra le 6 novembre.

La Commission souhaite que l'Europe réduise ses émissions de gaz à effet de serre de 90% en 2040 par rapport à 1990, mais certains Etats membres de l'UE s'inquiètent du coût de cette mesure pour leurs industries nationales, déjà en difficultés.

Interrogé sur la possibilité que les gouvernements de l'UE s'accordent sur un objectif avant la COP30, un diplomate de l'UE a déclaré à Reuters que le bloc était "sur un fil".

Des pays comme la Chine, la Grande-Bretagne et l'Australie ont déjà annoncé leurs nouveaux objectifs climatiques, mais l'UE n'a pas respecté l'échéance fixée par l'Onu au mois dernier car elle peine à surmonter des désaccords internes.

POINTS DE BLOCAGE CENTRAUX TOUJOURS NON RÉSOLUS

Les ambassadeurs de l'UE réunis vendredi à Bruxelles pour jeter les bases d'un accord n'ont pas réussi à résoudre les principaux points de blocage et ainsi renvoyé les négociations finales à une réunion des ministres prévue le 4 novembre, ont indiqué des diplomates à Reuters.

"Les ministres devront travailler dur mardi", a déclaré le diplomate de l'UE.

Ce diplomate et d'autres sources, qui ont toutes demandé à rester anonymes en raison de la sensibilité des négociations, ont déclaré qu'il était encore difficile de savoir si un accord pourrait être conclu.

L'adoption de l'objectif climatique nécessite le soutien d'au moins 15 des 27 États membres de l'UE.

Des pays comme l'Italie et la Pologne, ont prévenu que l'objectif proposé de 90% était trop pénalisant pour l'industrie, tandis que d'autres comme l'Espagne et la Suède souhaitent des baisses d'émissions ambitieuses.

DÉSACCORD SUR LES CRÉDITS CARBONE

L'un des principaux points de désaccord concerne le recours par les pays de l'UE à des crédits carbone internationaux provenant de pays en développement pour atteindre leurs objectifs.

La France a indiqué que les crédits carbone pourraient potentiellement couvrir 5% des réductions d'émissions de 90%, tandis que la Pologne souhaite elle aussi une part plus importante. L'Allemagne a publiquement soutenu pour sa part une contribution à hauteur de 3% et d'autres pays comme le Danemark ne souhaitaient initialement pas du tout utiliser de crédits internationaux.

Selon le dernier projet de proposition de compromis de l'UE sur l'objectif climatique de 2040, consulté par Reuters, les Etats membres ne se sont pas encore entendus sur la part d'émissions qu'ils peuvent compenser avec des crédits carbone étrangers – que la Commission estimait à 3% dans sa proposition initiale –, ni sur l'année à partir de laquelle ils le feraient.

Avant la réunion de vendredi, la France a diffusé une autre proposition visant à introduire un "frein d'urgence" qui pourrait permettre aux pays de réduire l'objectif de 90% de réduction des émissions de 3% à l'avenir si leurs forêts absorbent moins d'émissions de CO2 que prévu.

Cet initiative vise à convaincre certains gouvernements sceptiques en répondant à leur crainte que l'industrie pourrait être obligée de réduire ses émissions plus rapidement pour atteindre l'objectif de 2040 si les forêts n'y contribuent pas suffisamment.

Un porte-parole du gouvernement français n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Reportage Kate Abnett, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)