L'UE promet une aide financière à l'Ukraine, émet des réserves sur le plan concernant les avoirs russes

(Actualisé avec adoption du texte)

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne sont convenus jeudi de répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine pour les deux prochaines années, sans toutefois approuver explicitement l'utilisation des avoirs russes gelés pour accorder un prêt important à Kyiv, après que la Belgique a fait part de ses inquiétudes.

"Le Conseil européen s'engage à répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine pour 2026-2027, y compris pour ses efforts militaires et de défense", montre un texte approuvé par les dirigeants de tous les pays de l'UE à l'exception de la Hongrie lors d'un sommet à Bruxelles.

Le texte, que Reuters a pu consulter avant sa publication officielle, demande à la Commission européenne de présenter dès que possible "des options pour un soutien financier fondé sur une évaluation des besoins financiers de l'Ukraine".

"Les avoirs russes devraient rester gelés jusqu'à ce que la Russie mette fin à sa guerre d'agression contre l'Ukraine et lui offre des compensations pour les dégâts causés par sa guerre", précise le texte, soumis au droit européen.

L'utilisation des avoirs russes gelés en Europe dans le cadre d'un "prêt de réparation", d'une valeur de 140 milliards d'euros, n'est pas explicitement approuvée dans le texte.

De nombreux diplomates européens s'attendaient à voir les dirigeants des pays de l'UE demander à la Commission de présenter une proposition juridique formelle sur le projet de "prêt de réparation" basé sur les actifs russes.

Le Premier ministre belge Bart De Wever avait toutefois posé ses

conditions

à l'utilisation de ces actifs gelés, réclamant que les risques juridiques et financiers soient partagés par tous les Etats membres et que les avoirs saisis dans d'autres pays soient inclus dans l'initiative.

C'est en Belgique qu'est basée Euroclear, structure financière de dépôts de titres, où sont placés la majorité des avoirs russes gelés.

(Jan Strupczewski, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Camille Raynaud)