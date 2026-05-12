L'UE prévoit d'inviter des taliban à Bruxelles pour des discussions sur l'immigration

L'Union européenne (UE) a l'intention d'inviter des représentants du gouvernement taliban afghan à Bruxelles afin de discuter des moyens de renvoyer certains migrants afghans en Afghanistan, a déclaré mardi un porte-parole de Bruxelles.

Les pays occidentaux, dont les Vingt-Sept, ont refusé de reconnaître les taliban comme légitimes. Ces combattants islamistes ont pris le pouvoir en Afghanistan en renversant le gouvernement soutenu par les troupes américaines et de l'Otan il y a cinq ans.

Un porte-parole de l'UE a déclaré que la réunion prévue à Bruxelles était organisée en réponse à une demande de plusieurs États membres de l'Union.

Aucune date n'a encore été fixée et la rencontre ne signifie pas que Bruxelles reconnaît les taliban, a précisé le porte-parole.

Cette réunion était vraisemblablement la première visite de responsables taliban à Bruxelles annoncée publiquement, bien que le porte-parole a déclaré ne pas être en mesure de le confirmer.

Des responsables de l'UE se sont rendus à Kaboul pour une réunion en janvier, a dit le porte-parole.

Il a ajouté que l'UE travaillait désormais "à l'organisation d'une éventuelle réunion de suivi au niveau technique à Bruxelles avec les autorités de facto en Afghanistan afin de poursuivre ces discussions".

Des centaines de milliers d'Afghans ont trouvé l'asile en Europe depuis la prise de pouvoir des taliban dans le pays.

La législation européenne autorise l'expulsion de certains migrants qui commettent des crimes ou sont considérés comme une menace pour la sécurité. Mais l'expulsion d'Afghans s'est avérée difficile en raison de l'absence de relations diplomatiques avec Kaboul.

Le porte-parole de l'UE a déclaré que la Suède aidait à coordonner la réunion prévue à Bruxelles. Le gouvernement suédois n'a pas répondu à une demande de commentaires dans l'immédiat.

(Reportage Amina Ismail, avec Essi Lehto, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)