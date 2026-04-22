L'UE présente des mesures sur l'énergie pour atténuer l'impact de la guerre en Iran

(Actualisé avec présentation des plans, citations d'Ursula von der Leyen, détails et précisions)

par Kate Abnett

La Commission européenne a proposé mercredi une série de mesures visant à réduire les taxes sur l'électricité et à coordonner le réapprovisionnement estival des stocks de gaz de ses pays membres, afin de répondre aux perturbations des marchés pétroliers et gaziers provoquées par la guerre en Iran.

Ces propositions, annoncées dans le cadre d'un programme intitulé "AccelerateEU", montrent que l'Union européenne (UE) évitera, pour l'instant, les interventions majeures sur le marché, comme plafonner les prix du carburant ou imposer des taxes sur les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie.

De telles mesures avaient été prises en 2022, lorsque la Russie avait suspendu l'approvisionnement en gaz et que les prix avaient atteint des records.

"Les choix que nous faisons aujourd’hui détermineront notre capacité à relever les défis d’aujourd’hui et à faire face aux crises de demain. Notre stratégie 'AccelerateEU' apportera aux citoyens et aux entreprises européens des mesures de soutien à la fois immédiates et plus structurelles", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La Commission a déclaré qu'elle modifierait la législation de l'UE afin de garantir que l'électricité soit moins taxée que le gaz, et qu'elle faciliterait la tâche des gouvernements pour ramener à zéro les taxes sur l'électricité des industries et des ménages vulnérables, afin de réduire leurs factures.

Bruxelles a déclaré qu'elle coordonnerait également les efforts des pays pour remplir les stocks de gaz dans les mois à venir, afin d'éviter des flambées de prix lorsque de nombreuses entreprises se précipiteront pour acheter en même temps.

La dépendance de l'UE aux importations de gaz et de pétrole l'a exposée à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la fermeture du détroit d'Ormuz - par où transite un cinquième du pétrole et gaz mondial - décidée par Téhéran en réponse aux bombardements déclenchés le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

"Nous devons accélérer la transition vers des énergies propres produites localement. Cela nous garantira l'indépendance et la sécurité énergétiques, et nous permettra de mieux résister aux tempêtes géopolitiques", a déclaré Ursula von der Leyen.

Les deux principaux fournisseurs de gaz et de pétrole de l'UE, la Norvège et les Etats-Unis, ne se trouvent pas au Moyen-Orient et aucune pénurie de carburant n'a pour l'instant été provoquée en Europe par la guerre en Iran.

Les compagnies aériennes ont toutefois prévenu que des pénuries de kérosène pourraient intervenir dans quelques semaines.

La Commission travaillera également à maximiser la capacité des raffineries de pétrole européennes, afin de renforcer l'approvisionnement en kérosène, et proposera des mesures sur la manière de répartir les importations de kérosène entre les pays pour éviter les pénuries.

Des responsables européens ont dit à Reuters que la réaction relativement modérée du bloc reflétait le fait que ce sont les gouvernements nationaux, et non Bruxelles, qui contrôlent de nombreux leviers de gestion de crise, notamment les subventions et la réduction des impôts et des taxes au niveau national.

Certains responsables ont fait remarquer que le choc énergétique provoqué par la guerre pourrait durer des mois, ce qui rend prudent de ne pas prendre de mesures plus extrêmes pour l'instant, au cas où elles seraient nécessaires plus tard.

La Commission doit publier en mai des propositions législatives visant à modifier les règles fiscales. Les modifications fiscales nécessitent l'approbation unanime des pays de l'UE, ce qui rend leur adoption difficile.

(Rédigé par Kate Abnett ; version française Camille Raynaud et Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)